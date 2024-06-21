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Отныне в Азербайджане будет наказываться и принуждение мужчины к браку

Отныне в Азербайджане будет наказываться и принуждение мужчины к браку

Исключается из законодательства положение о принуждении к вступлению в брак женщины. Это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Данной поправкой меняется название статьи 176-1 УК Азербайджана. Согласно действующему законодательству, принуждение женщины к вступлению в брак наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет. После внесения изменений принуждение к заключению брака, в целом, будет наказываться штрафом от двух тысяч до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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