Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

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Процедура выхода Армении из состава ОДКБ не обсуждалась на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц объединения, поскольку Армения не направляла документов по возможному выходу из организации. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало», — сказал он.

Лавров отметил, что не обсуждались и возможные последствия такого шага.

«Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало», — добавил дипломат.