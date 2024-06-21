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Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…»

Орбан сделал сенсационное заявление: "Венгрия сойдёт с поезда..."

НАТО будет проводить военную миссию в Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, «если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто».

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия в Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», – сообщил он.

При этом «машиниста убедить не удалось, он сильный», и теперь «остановить поезд» сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре, считает Орбан.

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