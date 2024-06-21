Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения

Полное формирование нового созыва Милли Меджлиса создаст условия для бесперебойной нормотворческой деятельности. Об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса заявила спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает Minval.az.
«Проведение в Баку мероприятий глобального масштаба создаст условия для дальнейшего повышения авторитета Азербайджана. Между тем полное формирование нового созыва Милли Меджлиса способствует бесперебойному осуществлению нормотворческой деятельности», – сказала она.
Гафарова отметила, что время проведение мероприятий мирового уровня и парламентских выборов, имеющих общественно-политическое значение, приходится на ноябрь.
«Однако всем ясно, что в период проведения конференции COP29 и других мероприятий парламент страны должен функционировать в полном объеме. Также неизбежно, что в нашей стране будут введены определенные ограничения в связи с мероприятиями, которые будут проводиться здесь. Учитывая все это, ко мне обратились депутаты от партии Yeni Azərbaycan, они просят, чтобы президент назначил дату для проведения внеочередных выборов».