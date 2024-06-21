Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено)

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Милли Меджлис Азербайджана подготовил проект решения об обращении к президенту Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных парламентских выборов. Текст решения зачитал депутат Тахир Рзаев, сообщает Minval.az.

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11:55 В парламенте будет рассмотрен вопрос об обращении к президенту в связи с внеочередными выборами. Повестка заседания Милли Меджлиса, состоявшегося сегодня, изменилась. Об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщает Minval.az, она отметила, что в повестку дня заседания был добавлен вопрос об обращении к президенту Азербайджана для назначения внеочередных выборов в Милли Меджлис. Таким образом, количество вопросов, включенных в повестку дня пленарного заседания парламента, достигло 13.

Отметим, что 20 июня на заседании правления партии Yeni Azərbaycan было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, проявить инициативу в обращении к президенту о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов.

В связи этим в парламенте создана комиссия. Председателем комиссии назначен Адиль Алиев, а членами – Сиявуш Новрузов, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев, Нигяр Арпадараи, Тахир Рзаев и Эльдар Гулиев.