Кобахидзе: в Грузии не произойдет украинизации

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Члены партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желают, чтобы страна стала второй Украиной, но этого не произойдет, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдет ни в коем случае», — отметил Кобахидзе в разговоре с журналистами.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что страна придерживается двух основных приоритетов во внешней политике — это членство в Евросоюзе и НАТО. После принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинские оппозиционеры раскритиковали и сравнили с российским законом об иностранных агентах, чиновники Евросоюза стали высказывать сомнения насчет возможного включения Грузии в состав ЕС.