Медведев снова разошелся: «Какие же оборзевшие циничные твари!»

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Переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только после их отказа от поддержки Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ.

Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — написал он.