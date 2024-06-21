Швеция, Норвегия и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

89 Просмотров

Норвегия, Финляндия и Швеция согласились на создание военно-транспортного маршрута, который пройдет через северные области этих трех стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Это решение было объявлено премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре после встречи с шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Гара Стёре, новый маршрут позволит быстро перемещать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министры обороны трех стран получили задание работать над этим маршрутом в сотрудничестве с гражданскими организациями. Подробности о протяженности маршрута пока не раскрываются.

«Сейчас мы разрабатываем планы обороны для этой северной территории. Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы эти планы стали реальностью», — заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, слова которого цитируются на сайте норвежского правительства.