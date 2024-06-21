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«Давно пришло время». Что сказал Алиев Блинкену?

"Давно пришло время". Что сказал Алиев Блинкену?

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Блинкен, оценив достигнутые результаты с точки зрения продвижения мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул решимость США продолжать поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны в ближайшее время подписать мирный договор. Госсекретарь отметил важность, которую США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, и подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути к достижению совместных целей в области изменения климата и энергетики. Блинкен сказал, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние связи с Азербайджаном. Он добавил, что США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев отметил, что мир в регионе обеспечен, принципы, составляющие основу мирного договора, и инициатором его текста является азербайджанская сторона, и подчеркнул, что на двусторонней основе продолжаются усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня. Высоко оценив решимость США внести свой вклад в мирную повестку дня, глава государства отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, основанных на конституции, соответствующих законах и внутренних нормативных правовых актах в Армении с точки зрения продвижения мирной повестки дня.

Алиев добавил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункционирующей Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, являющуюся пережитком прошлого.

Алиев затронул многолетнее успешное сотрудничество между нашими странами в энергетической сфере, выразил удовлетворенность плодотворным сотрудничеством делегаций наших стран в рамках процесса подготовки к COP29 и поблагодарил США за намерение поддержать успешное проведение COP29. Глава государства отметил, что Азербайджан также придает большое значение связям с США и поддерживает дальнейшее укрепление и вывод двусторонних связей на качественно новый уровень.

Во время телефонного разговора была выражена удовлетворенность обменом письмами на высоком уровне между нашими странами и взаимными визитами делегаций, а также проведен обмен мнениями по вопросам прав человека и демократии, уважения верховенства внутренних законов стран

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