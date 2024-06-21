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МАГАТЭ не в курсе о разработке ядерного оружия Ираном

МАГАТЭ не в курсе о разработке ядерного оружия Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия. Об этом сообщил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«У нас нет информации о том, что Иран параллельно разрабатывает секретную ядерную программу. <…> Сегодня нет никаких доказательств ее существования», – сказал он. Как отметил глава МАГАТЭ, Иран, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия, «не имеет права делать заявления» о том, что у него есть «все необходимое для создания бомбы».

«Такие риторические игры неприемлемы, когда речь идет о ядерном оружии, потому что они вызывают опасения и могут спровоцировать ответную реакцию других стран», – подчеркнул Гросси.

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