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Бундесвер закупит 105 новейших «Леопардов»

Бундесвер закупит 105 новейших «Леопардов»

Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 млрд евро. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства.

Согласно документу, министерство планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 млрд евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера.

Германская армия сейчас располагает 310 танками Leopard различных модификаций. Ранее KNDS представил на выставке в Париже две модификации танков Leopard 2 (A-RC 3.0 ) и Leclerc, которые рассматриваются в качестве промежуточного этапа к разрабатываемому Францией и Германией концепту танка будущего.

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