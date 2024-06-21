Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь

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С началом широкомасштабной войны Азербайджан сразу же помог Одессе. Мы благодарны Азербайджанскому государству за помощь Украине.

Об этом сказал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман на встрече с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Отметив, что помощь Азербайджанского государства продолжается, заместитель мэра добавил: «Украину и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства. Мы дорожим нашей дружбой с азербайджанским народом».

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в городе, а также перспективы сотрудничества в экономической, культурной и других сферах.

«Мы всегда поддерживали Украину. Имеется сотрудничество в различных сферах. После начала войны мы направили гуманитарную помощь и будем продолжать помогать и в дальнейшем», – сказал Сеймур Мардалиев, которого цитирует «Азертадж».

Посол также проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 в Азербайджане. Он отметил, что подготовка к столь престижному мероприятию ведется на высоком уровне.