Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь |
В селе Хоровлу мужчина подорвался на мине |
Число погибших в Саудовской Аравии во время хаджа превысило 1080 человек (обновлено) |
Агаджанян: Американская сторона ускоряет реализацию проекта Зангезурского коридора |
ОЗА требует от Армении обеспечить возвращение изгнанных азербайджанцев |
Великий герцог Люксембурга пожелал народу Азербайджана процветания и счастья |
Путин исключил вывод войск из Украины |
БИГ обвиняет Париж в невыполнении резолюций ГА ООН о деколонизации |
Франция не выпустила из страны приглашенных в Баку лиц |
Главное Политика

Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь

Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь

С началом широкомасштабной войны Азербайджан сразу же помог Одессе. Мы благодарны Азербайджанскому государству за помощь Украине.

Об этом сказал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман на встрече с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Отметив, что помощь Азербайджанского государства продолжается, заместитель мэра добавил: «Украину и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства. Мы дорожим нашей дружбой с азербайджанским народом».

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в городе, а также перспективы сотрудничества в экономической, культурной и других сферах.

«Мы всегда поддерживали Украину. Имеется сотрудничество в различных сферах. После начала войны мы направили гуманитарную помощь и будем продолжать помогать и в дальнейшем», – сказал Сеймур Мардалиев, которого цитирует «Азертадж».

Посол также проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 в Азербайджане. Он отметил, что подготовка к столь престижному мероприятию ведется на высоком уровне.

Теги:
Из этой рубрики
Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь
Политика

Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь

2024/06/21, 00:18
В Армении против диалога с ЕС и США с ростом антироссийской риторики
Политика

В Армении против диалога с ЕС и США с ростом антироссийской риторики

2024/06/21, 00:00
Агаджанян: Американская сторона ускоряет реализацию проекта Зангезурского коридора
Политика

Агаджанян: Американская сторона ускоряет реализацию проекта Зангезурского коридора

2024/06/20, 23:17
БИГ проводит в ООН конференцию об искоренении колониализма
Политика

БИГ проводит в ООН конференцию об искоренении колониализма

2024/06/20, 22:42
ОЗА требует от Армении обеспечить возвращение изгнанных азербайджанцев
Политика

ОЗА требует от Армении обеспечить возвращение изгнанных азербайджанцев

2024/06/20, 22:27
Великий герцог Люксембурга пожелал народу Азербайджана процветания и счастья
Политика

Великий герцог Люксембурга пожелал народу Азербайджана процветания и счастья

2024/06/20, 22:03
Последнее слово на дебатах с Байденом будет за Трампом
Политика

Последнее слово на дебатах с Байденом будет за Трампом

2024/06/20, 21:51
Мирзоян провел в Вильнюсе встречу с Тихановской
Политика

Мирзоян провел в Вильнюсе встречу с Тихановской

2024/06/20, 21:30
Путин: На Западе совершают «очередную большую ошибку» (видео)
Политика

Путин: На Западе совершают «очередную большую ошибку» (видео)

2024/06/20, 20:57