В селе Хоровлу мужчина подорвался на мине

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Минный инцидент произошел 20 июня на территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района.

Информацию об этом распространили Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Грузовик Man, которым управлял житель Гёранбойского района Нуруев Рагиб Сахават оглу 1991 года рождения, подорвался на противотанковой мине во время сельскохозяйственных работ на неразминированной территории.

В результате происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности и не заходить на неизвестные территории.