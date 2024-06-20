БИГ проводит в ООН конференцию об искоренении колониализма

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Бакинская инициативная группа проводит 20 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке международную конференцию под названием «На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета С24 в искоренении колониализма». Об этом сообщает «Азертадж».

В начале конференции минутой молчания была почтена память мирных жителей, убитых французской полицией минувшим днем в Новой Каледонии.

В конференции принимают участие представители территорий, находящихся под колониальным господством Франции и Нидерландов, в том числе более 40 официальных лиц, лидеров движений за независимость, экспертов, депутатов и исследователей из Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французской Полинезии), Канаки Новой Каледонии, Сент-Мартина, Бонайре, а также США, Франции, Бразилии, Союза Коморских Островов и Нидерландов.