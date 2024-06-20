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Последнее слово на дебатах с Байденом будет за Трампом

Последнее слово на дебатах с Байденом будет за Трампом

Экс-президент США Дональд Трамп получил право произнести последнее слово на предстоящих дебатах с Джо Байденом на следующей неделе. Об этом сообщает телекомпания CNN, которая будет транслировать теледебаты.

По итогам жеребьевки при помощи подбрасывания монеты штаб Байдена получил возможность выбрать либо сторону на подиуме, либо порядок заключительных заявлений. Команда президента-демократа выбрала правую позицию на подиуме, что означает, что Байден будет находиться по правую сторону на экранах телезрителей, а его соперник – по левую.

Штаб Трампа предпочел, чтобы бывший президент выступил последним с заключительным словом, таким образом, Байден будет выступать первым в заключительной части дебатов.

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