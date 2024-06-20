Путин высказался о давлении Запада (видео)

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Мир не любит снобизм и не простит странам Запада давления, санкции против различных стран повредят вводящим их государствам, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

«Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае – вот я хочу это подчеркнуть, поверьте мне <…>, – то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И этого никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит», – сказал он, комментируя вопрос ТАСС о последствиях западных санкций для разных стран.

Путин добавил, что Россия научилась преодолевать последствия санкций. «Преодолевать мы научились уже. Если нефть припала немножко, то это связано с нашими добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+, цель – это удержать цены на приемлемом уровне. В принципе, у нас все получается. Трудности есть, но и пути решения всех этих трудностей тоже существуют», – заключил он.

