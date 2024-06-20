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МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Согласно информации пресс-службы МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, грозы и сильный ветер с порывами, возможны сход селевых потоков и паводки.

МЧС призывает к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

«Населению рекомендуется избегать районы, подверженные селям и паводкам, а при угрозе наводнений незамедлительно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

Также для защиты от рисков, связанных с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), во время нахождения на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, нужно остановить транспортное средство, поднять стекла и ждать окончания грозы», – сообщили в ведомстве.

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