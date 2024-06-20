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Путин: На Западе совершают «очередную большую ошибку» (видео)

Путин: На Западе совершают «очередную большую ошибку» (видео)

На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», — сказал Путин.

По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Он добавил, что это «элементарная логика».

Путин также сказал, что западные страны постоянно «повышают градус, эскалируют ситуацию». «Видимо рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся», — считает он.

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