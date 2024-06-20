Около 8 тысяч азербайджанских студентов получают образование в России

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«В российских вузах обучаются около 8 тыс. студентов из Азербайджана».

С данным заявлением выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе 21-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Он указал на важность сохранения общего образовательного, научного и языкового пространства.

«Россия и Азербайджан традиционно поддерживают разносторонние связи в сфере образования и науки. В настоящее время в Азербайджане работают более 300 русскоязычных школ, открыты ресурсные центры по изучению русского языка, в Баку функционируют филиалы МГУ им. Ломоносова и Московского медицинского университета имени Сеченова. При этом в российских вузах обучаются около 8 тыс. студентов из Азербайджана, из которых около 1 тыс. студентов — за счёт средств федерального бюджета РФ», – отметил А.Яцкин.