Кремль не упомянул о странном подарке от Ким Чен Ына Путину

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Во время официального визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес ему несколько необычных подарков. Среди них – собаки редкой северокорейской породы и портрет, который вызвал неоднозначные реакции в социальных сетях.

Портрет, как отметили пользователи соцсетей, напоминает надгробный памятник, что привлекло особое внимание западных СМИ. Фотография, сделанная агентством Reuters, была опубликована в ряде западных изданий и вызвала обсуждение в интернете.

Однако кремлевские СМИ упомянули лишь о подаренных собаках, не затрагивая вопрос о портрете.