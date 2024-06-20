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Главное Общество

В Баку создана рабочая группа по вопросам ремонта памятников архитектуры

В Баку создана рабочая группа по вопросам ремонта памятников архитектуры

Ремонтно-восстановительные работы, а также работы по благоустройству, проводимые в последние дни в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, расположенных в городе Баку, вызвали общественные обсуждения. Эта обеспокоенность связана с началом работ по покраске фасадов некоторых исторических зданий, в том числе облицованных камнем.

Как сообщили в Министерстве культуры, причиной покраски является проведение ремонтно-восстановительных работ в ряде зданий, в том числе в памятниках архитектуры, на территории столицы накануне 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

«Еще раз напоминаем, что согласно закону Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры», реставрационные, консервационные, ремонтные и другие работы над памятниками должны проводиться после утверждения проектов Министерством культуры по согласованию с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре с учетом мнения соответствующих институтов Национальной Академии Наук Азербайджана. Учитывая срочность проводимой в настоящее время работы, была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников указанных структур, с целью решения возникших проблем. Регулярно проводится осмотр исторических зданий, в которых проводятся соответствующие работы, ведется контроль за выполненными работами.

Указанные меры были приняты для обеспечения координации с ООО «Bakı Abadlıq Xidməti», осуществляющим соответствующие работы совместно с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, Союзом архитекторов Азербайджана», – говорится в информации.

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