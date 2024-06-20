СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц

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Азербайджан проявил интерес к закупке 155-мм самоходной гаубицы Т-155 Yavuz производства компании МКЕ.

Гаубица, как отмечают эксперты, по своей компоновке и параметрам очень схожа с французской САУ CAESAR.

Как сказал порталу Axar полковник ВС Турции в отставке Садик Акьяр, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Турецкой Республики Северного Кипра, комментируя подписание Арменией контракта с Францией на закупку гаубиц CAESAR, данные гаубицы с дальностью стрельбы 40 км считаются сложной целью из-за способности быстро менять свое местоположение.

САУ Yavuz представляет собой полуавтоматическую гаубицу, установленную на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. Экипаж самоходной гаубицы составляет 5 человек, дизельный двигатель мощностью 480 л.с. позволяет машине разгоняться на шоссе до 90 км/ч с запасом хода до 600 км. Кабина бронированная, имеется защита от ОМП.

Калибр 155 мм, темп стрельбы не менее 4–6 выстрелов в минуту, длина ствола – 52 калибра. Возимый боекомплект прототипа заявлялся в 18 снарядов, но это значение могло поменяться. Может применять 155-мм снаряды НАТО, а также активно-реактивные боеприпасы. Заявленная дальность стрельбы – от 18 до 40 км.