В Саудовской Аравии во время хаджа погибли уже более 900 человек |
Пункты договора РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве |
СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно |
МИД России прокомментировали усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном |
«Реальный руководитель» Украины захотел пригласить Россию на следующий мирный саммит |
Путин и Ким Чен Ын заключили оборонный пакт |
Франция передаст Армении 36 артустановок Caesar |
МИД Азербайджана отвергает заявление Армении о вооружении |
Захарова заявила, что Москву не интересует судьба Рубена Варданяна |
Главное Армия

СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц

СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц

Азербайджан проявил интерес к закупке 155-мм самоходной гаубицы Т-155 Yavuz производства компании МКЕ.

Гаубица, как отмечают эксперты, по своей компоновке и параметрам очень схожа с французской САУ CAESAR.

Как сказал порталу Axar полковник ВС Турции в отставке Садик Акьяр, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Турецкой Республики Северного Кипра, комментируя подписание Арменией контракта с Францией на закупку гаубиц CAESAR, данные гаубицы с дальностью стрельбы 40 км считаются сложной целью из-за способности быстро менять свое местоположение.

САУ Yavuz представляет собой полуавтоматическую гаубицу, установленную на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. Экипаж самоходной гаубицы составляет 5 человек, дизельный двигатель мощностью 480 л.с. позволяет машине разгоняться на шоссе до 90 км/ч с запасом хода до 600 км. Кабина бронированная, имеется защита от ОМП.

Калибр 155 мм, темп стрельбы не менее 4–6 выстрелов в минуту, длина ствола – 52 калибра. Возимый боекомплект прототипа заявлялся в 18 снарядов, но это значение могло поменяться. Может применять 155-мм снаряды НАТО, а также активно-реактивные боеприпасы. Заявленная дальность стрельбы – от 18 до 40 км.

Теги:
Из этой рубрики
Гурбанов провел переговоры с министром обороны Италии
Армия

Гурбанов провел переговоры с министром обороны Италии

2024/06/20, 17:03
Россия впервые применила в Украине управляемую авиабомбу весом в 3 тонны
Армия

Россия впервые применила в Украине управляемую авиабомбу весом в 3 тонны

2024/06/20, 16:39
СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц
Армия

СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц

2024/06/20, 14:13
В Азербайджане проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (видео)
Армия

В Азербайджане проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (видео)

2024/06/20, 13:17
СМИ: Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков
Армия

СМИ: Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков

2024/06/20, 11:17
Франция передаст Армении 36 артустановок Caesar
Армия

Франция передаст Армении 36 артустановок Caesar

2024/06/19, 17:35
Официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Сербию
Армия

Официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Сербию

2024/06/19, 16:43
СМИ: Франция продает Израилю смертоносную технику
Армия

СМИ: Франция продает Израилю смертоносную технику

2024/06/19, 00:52
Блинкен отрицает приостановку поставок вооружений Израилю
Армия

Блинкен отрицает приостановку поставок вооружений Израилю

2024/06/19, 00:45