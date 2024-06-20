Южная Корея после оборонного пакта Путина и Ким Чен Ына начнет поставки оружия в Украину

Республика Корея намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия в Украину, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на сотрудника офиса южнокорейского президента.
Агентство отмечает, что это заявление сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.
Ранее Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.
9 мая президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине.