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Прибывшие на реабилитацию в Баку украинские дети ознакомились с городом (фото)

Прибывшие на реабилитацию в Баку украинские дети ознакомились с городом (фото)

Украинские дети, находящиеся в Азербайджане для социальной и психологической реабилитации, ознакомились с достопримечательностями Баку – Ичеришехер и дворцовым комплексом Ширваншахлар, Девичьей башней и приморским бульваром.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ближайшие дни запланированы посещение детьми храма Атешгях, холма Янардаг и поездки в регионы. В то же время украинские дети будут примут участие в групповой терапии в Баку и регионах (Габала, Шеки), занятиях медитацией и йогой, пройдут психосоциальный тренинг и ознакомятся с национальной кухней Азербайджана.

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