В Азербайджане проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (видео)

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Согласно плану подготовки текущего года, в полевых условиях проведены тактико-специальные учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты азербайджанской армии.

Как сообщает Минобороны, согласно сценарию, задействованные в учениях подразделения были приведены в уровень боевой готовности и выведены в район боевого назначения.

В ходе учений отрабатывались практические действия по планированию радиационной, химической и биологической защиты в ходе оборонительной операции, вопросы доведения задач до подразделений.