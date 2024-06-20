Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы против друг друга

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Президент Вьетнама То Лам заявил, что страна договорилась с Россией об укреплении сотрудничества и невступлении в союзы против друг друга.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга», — сообщил То Лам.

Он отметил, что страны договорились о наращивании контактов по правительственным и партийным линиям.