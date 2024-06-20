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Строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачин продолжается (видео)

Строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачин продолжается (видео)

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачин протяженностью 34 км.

На дороге предусмотрено строительство двух мостов, четырех тоннелей, 73 водопроводных труб разных размеров и диаметров. Продолжаются работы по бурению на входном и выходном порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров, а также на выходном портале второго туннеля длиной 540 метров.

В рамках проекта также проводятся работы по переносу линий связи.

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