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Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро

Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро

Правительство Армении одобрило кредит от Французского агентства развития на €75 млн на погашение дефицита бюджета.

Подписание соглашения намечено на 26 июня. Кредит выдается не на конкретные программы: правительство с его помощью пополняет бюджет на расходы по своему усмотрению. Тем не менее, кредит выдается с условием усовершенствовать бюджетную систему.

В связи с этим Минфин Армении согласовал с французской стороной план действий по повышению прозрачности бюджетного планирования и эффективности бюджетных расходов, в том числе путем совершенствования системы госзакупок. Также намечено разработать новые меры по финансированию «зеленой» экономики.

Такой же «связанный» кредит (сопровождаемый повесткой реформ, схожих по характеру – ред.) намечено привлечь от Азиатского банка развития.

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