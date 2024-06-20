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В Гваделупе просят помощи у Азербайджана для борьбы с колониализмом Франции

В Гваделупе просят помощи у Азербайджана для борьбы с колониализмом Франции

Франция пытается изолировать народ Гваделупы от внешнего мира.

Об этом заявил специальный представитель по международному сотрудничеству организации «Национальный альянс Гваделупы» Патрик Тасита.

Тасита отметил, что народ Гваделупы уже четыре века живет под гнетом Франции, а выступающие за независимость сталкиваются с давлением со стороны Парижа.

«Наш Альянс – это политическая организация острова Гваделупа, которая борется с колониализмом и за независимость. Ситуация в Гваделупе очень тяжелая. У нас ничего не производится, а если и производится, то все уходит во Францию. Мы надеемся на международное сообщество, но Франция пытается изолировать нас от внешнего мира», – цитирует его «Репорт».

Представитель организации заявил, что народ Гваделупы пытается использовать все возможности, чтобы обрести суверенную страну.

«Франция достигла своего нынешнего могущества благодаря нашим землям. Если не принимать во внимание территории, находящиеся под колониальным владением, Франция – маленькая страна, и мир должен это знать. У нас богатые ресурсы, и поэтому Франция не хочет уходить с нашей территории», – сказал Тасита.

Тасита также отметил, что они полагаются на помощь и глобальную мощь Азербайджана: «Мы просим вас о помощи. Вас знает весь мир, и мы хотим, чтобы через вас весь мир узнал о нашей проблеме. Мы хотим быть независимыми, как другие страны. Это очень важно для нас».

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