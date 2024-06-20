В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан

204 Просмотров

Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт – Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает правительство Ирана.

Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана – начальный этап строительства железной дороги Решт – Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана.

«В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года – ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт – Каспиан», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства.

По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт – Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора «Север – Юг». Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой.

Железная дорога Решт – Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны «Энзели».