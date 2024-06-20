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«Есть силы, которым выгодны обвинения в адрес Казахстана»

«Есть силы, которым выгодны обвинения в адрес Казахстана»

Советник и пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло накануне в Киев.

Берик Уали прокомментировал слова супруги журналиста, на которого было совершено покушение, о том, что якобы их канал «был костью в горле для президента».

«Какая же «кость»? Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того, что случилось в Киеве. Наверное, есть силы, которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики.

По поручению главы государства наши правоохранительные органы согласно установленным процедурам обратятся за дополнительной информацией к украинской стороне и, в случае необходимости, могут оказать содействие в расследовании. Независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами. Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие», — заявил Уали.

На днях в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Как сообщил офис Генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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