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Турецкая компания смоделирует риски землетрясений в Азербайджане

Турецкая компания смоделирует риски землетрясений в Азербайджане

Турецкая компания T-Rupt планирует в скором времени начать реализацию проекта по моделированию рисков землетрясений в Азербайджане.

Об этом сообщил агентству «Анадолу» генеральный директор T-Rupt Эрдем Карабостан.

По его словам, турецкая компания активно контактирует с азербайджанской стороной, участвуя в различных мероприятиях.

В конце мая, например, представители T-Rupt приняли участие в конференции, посвященной устойчивости финансовой системы к катастрофическим рискам и организованной в Баку совместными усилиями Центробанка и Бюро обязательного страхования Азербайджана, сообщил Э.Карабостан.

Он отметил, что технология моделирования риска природных бедствий имеет большое значение в первую очередь для страхового рынка.

«Наша компания разработала платформу моделирования катастрофических рисков CATMOD, позволяющую страховым фирмам формировать представление о будущем рынка с учетом вероятности бедствий, таких как землетрясения.

Приоритетом международного сотрудничества для T-Rupt являются тюркские государства и страны Восточной Европы. С распространением практики обязательного страхования от землетрясений интерес к CATMOD возрастет», – добавил глава компании.

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