Пункты договора РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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По информации Корейского центрального информационного агентства, договор РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает «немедленное» оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Договор содержит следующие пункты:

Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;

При угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;

Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран;

РФ и КНДР стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;

Москва и Пхеньян условились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ;

Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;

РФ и КНДР создадут систему принятия мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;

Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.