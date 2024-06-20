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СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно |
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СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно

СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно

Разоблачена киберпреступная сеть, готовившая фальшивые обращения от имени государственных и общественных деятелей.

Как сообщили  в СГБ, по факту изготовления поддельных видеообращений от имени президента Азербайджана, других государственных и общественных деятелей с помощью программ искусственного интеллекта – технологий «deepfake», распространения в различных социальных сетях фальшивых объявлений от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR), банка «Kapital Bank», «Международного банка Азербайджана» с обещанием крупной суммы прибыли, в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2, 273-2 и 178.3.1.

Путем проведения комплексных расследований по уголовному делу установлены страны, в которых были совершены данные киберпреступления, в рамках оперативного процессуального взаимодействия с соответствующими органами этих государств раскрыта международная киберпреступная сеть, а указанные преступные деяния предотвращены.

Установлено, что в многочисленных фальшивых объявлениях, представленных пользователям азербайджанского сегмента интернета со ссылкой на сайты, созданные киберпреступниками, граждан приглашали вкладывать денежные средства в различные инвестиционные проекты, создавался образ регулярного значительного увеличения перечисляемых средств, под видом перевода обещанного инвестиционного дохода на банковские карты потерпевших лиц, а также посредством киберпреступлений были получены карточные данные последних и присвоены денежные средства, хранящиеся на этих картах.

Члены международной киберпреступной группировки, присвоившие аналогичными преступными действиями крупные денежные средства граждан Азербайджана и других стран, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами на территории Украины. Участвовавшие в совершении преступных действий транснациональной организованной группировки граждане Азербайджанской Республики – Зохрабов Рафиг Махир оглу (1998 года рождения) и Нифталиев Сардар Алихан оглу (1979 года рождения) были привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

По уголовному делу в настоящее время продолжаются расследования и уголовно-процессуальные действия, вытекающие из международного правового сотрудничества.

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