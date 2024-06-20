Турция потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине

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МИД Турции опроверг сообщения о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей участвовал в конференции по Украине в Швейцарии в качестве лица, наделенного государственным статусом. Анкара также потребовала объяснений у организаторов мероприятия в связи с наличием его подписи под итоговой декларацией конференции, заявил официальный представитель министерства Онджю Кечели.

«Сообщения о том, что Греческий [Константинопольский] православный патриархат участвовал в саммите по вопросам мира в Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года с государственным статусом и о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел официальную встречу с патриархом Варфоломеем на полях встречи, не соответствуют действительности. Мы потребовали объяснений от Швейцарии и Украины как организаторов [конференции] относительно утверждений о том, что имя Греческого православного патриархата было позднее добавлено в качестве подписанта совместного коммюнике по итогам саммита», – говорится в заявлении представителя турецкого МИД.

Он отметил, что позиция Турции относительно статуса Константинопольского патриарха остается неизменной.

«Никаких изменений в нашей государственной политике в относительно Греческого православного патриархата не произошло», – подчеркнул дипломат. Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что не признают титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского», отмечая, что за ним, согласно Лозаннскому мирному договору от 1923 года, сохранен статус главы греко-православной общины Турции.