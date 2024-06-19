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Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Производитель видеокарт, чипов и другого оборудования на основе технологий искусственного интеллекта Nvidia стал самой дорогой компанией в мире. Во вторник, 19 июня, стоимость акций калифорнийской компании возросла на 3,5 процентов до 135,58 доллара. В итоге рыночная стоимость Nvidia составила 3,335 трлн долларов.

Тем самым Nvidia, высокопроизводительные процессоры которой играют центральную роль в борьбе за доминирование в технологиях искусственного интеллекта, обошла технологических тяжеловесов Microsoft и Apple. Капитализация Microsoft снизилась на 0,45 процента, до 3,317 трлн долларов, Apple – более чем на 1 процент, до 3,286 трлн долларов.

Как отмечает агентство Reuters, акции Nvidia только с начала 2024 года выросли почти втрое, что стало символом крайнего оптимизма Уолл-стрит в отношении новых технологий ИИ. Вместе с тем такие настроения могут сойти на нет, если появятся признаки сокращения расходов на эти технологии, пишет далее Reuters.

Кроме того, Nvidia стала самой торгуемой компанией на Уолл-стрит с ежедневным оборотом около 50 млрд долларов, в то время как аналогичные показатели Apple, Microsoft и Tesla составляют в среднем около 10 млрд долларов, указывает Reuters.

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