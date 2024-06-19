Посол ЕС заявил, что принятие закона об иноагентах заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз

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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз заморожен из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Принятие этого закона, насколько я вижу, заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз. Вам известно, что интеграция в Евросоюз требует единогласия, а мы уже услышали, что некоторые страны-члены публично заявили, что в случае принятия этого закона они будут против начала переговоров с Грузией о членстве», – сказал Герчинский.

Дипломат добавил, что на следующей неделе Евросоюз начнет работу над ответными мерами для Грузии из-за закона об иноагентах. «Я не смогу опередить дискуссию, которая на следующей неделе состоится сначала между министрами иностранных дел, а затем президентами и премьер-министрами. Мы должны дождаться, какие меры выберут страны-члены и как их осуществят», – добавил он.