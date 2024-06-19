Насралла: «Хезболла» готова атаковать любую часть Израиля в случае войны

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Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что в случае войны с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

«Враг знает, что мы готовы к худшему (…) и ни одно место не будет защищено от наших ракет», — цитируют западные СМИ слова Насраллы из телевизионного выступления.

Он также отметил, что «Хезболла» может атаковать цели в Средиземном море. Насралла предупредил Кипр, что если его власти продолжат предоставлять Израилю свои порты и аэродромы для военных учений, то «Хезболла» может считать правительство Кипра участником конфликта.