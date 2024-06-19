Мэр Парижа отложила купание в Сене перед Олимпиадой

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Мэр Парижа Анн Идальго отложила обещанное купание в Сене перед Олимпийскими играми. В эфире канала BFMTV политик рассказала, что собирается искупаться после парламентских выборов.

Ранее Идальго собиралась поплавать в Сене 23 июня. «Первый тур [парламентских выборов] пройдет 30 июня, поэтому мы переносим купание на неделю, начинающуюся 14 июля. Таким образом, заплыв может состояться в один из трех дней: 15, 16 или 17 июля», — заявила она. Мэр подчеркнула, что заплыв в любом случае состоится до открытия Олимпиады.

Таким образом Идальго хочет доказать безопасность проведения соревнований по триатлону и плаванию в главной реке Парижа, отмечает «Лента.ру». Необходимость в этом возникла, после того как лабораторные пробы воды в Сене, взятые организациями по защите окружающей среды, показали превышение допустимых уровней загрязнения в два и в три раза.