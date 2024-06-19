Глава Минобороны Британии выразил обеспокоенность визитом Путина в КНДР

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Глава Минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу.

«Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод», – написал министр на своей странице в соцсети X.

Так Шаппс прокомментировал кадры российского телевидения, показавшего парад в КНДР и празднования по случаю визита российского лидера. Глава британского минобороны заявил, что для «сдерживания» Москвы и Пхеньяна Лондон должен укреплять свои вооруженные силы.