В Брюсселе прошел 5-й диалог ЕС-Азербайджан по безопасности

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13 июня в Брюсселе состоялась пятая встреча диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном. Участники обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы внешней и оборонной политики, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и региональная безопасность. Азербайджан подчеркнул двусторонний характер диалога с Арменией, а ЕС подтвердил поддержку мирного процесса для обеспечения стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Была отмечена роль Азербайджана как важного энергетического партнера и его значение в развитии Среднего коридора. Поддержка ЕС в гуманитарном разминировании и помощи жертвам мин в Азербайджане была высоко оценена. Азербайджан выразил интерес к возможному сотрудничеству с ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF).

ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярные обмены по вопросам внешней и оборонной политики и подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Встречу вели заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора и советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.