Китаю не нравится визит Путина в КНДР

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Китай с осторожностью отреагировал на то, что Россия и Северная Корея углубили свои связи и пообещали противостоять Западу во главе с США. Таким образом Пекин избегает любых трехсторонних договоренностей, которые могут осложнить его отношения с другими странами, пишет Reuters.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге во вторник, что встреча между Путиным и Ким Чен Ыном была двусторонним обменом мнений.

«Китай имеет определенные предостережения относительно углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией, что может подорвать почти монополию Пекина на геополитическое влияние на Пхеньян. Китай также старается не создавать впечатление фактического альянса между Пекином, Москвой и Пхеньяном, поскольку это не поможет Китаю поддерживать практическое сотрудничество с ключевыми западными странами», – отметил Тонг Чжао из Фонда Карнеги за международный мир.