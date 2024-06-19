Сборная Бельгии отказалась от игры с Израилем в Брюсселе

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Сборная Бельгии по футболу не сыграет в Брюсселе со сборной Израиля из-за возможных акций протеста, передает ESPN со ссылкой на администрацию города.

В администрации Брюсселя опасаются, что из-за матча будет поставлена под угрозу безопасность его жителей, футболистов обеих команд и правоохранительных органов.

«Проведение такого матча в нашей столице в эти смутные времена, несомненно, приведет к крупным протестам и контрдемонстрациям», — добавили в администрации.

Бельгия должна сыграть с Израилем на своем поле 6 сентября в рамках Лиги наций УЕФА.