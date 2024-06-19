Григорян отправился в Париж обсуждать размещение французских войск в Армении?

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19 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита во Францию провел рабочий обед с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Бертраном Бухвальтером и главой департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брисом Рокфо.

В ходе обеда стороны обсудили вопросы повестки дня, касающиеся развития двусторонних многосекторных отношений между Арменией и Францией, а также сотрудничества на многосторонних платформах.

В ходе встречи, вероятно, также обсуждался вопрос размещения французских войск и военной базы на территории Армении.