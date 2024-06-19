Пашинян счел армянскую диаспору опасной для страны

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За весь период существования Третьей республики армянская Диаспора воспринималась как некий вспомогательный институт, способствовавший организации управления Республики Армения, однако это не так. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы же говорим, что Диаспора не может быть таким институтом. Дело в том, что Республика Армения, как и любое другое государство, инструмент со своими вполне четкими механизмами. И здесь четко прописано, кто и как управляет данными механизмами», – сказал Пашинян в ходе встречи с участниками программы «иГорц».

Он также сравнил Диаспору с лишней деталью в механизме, посчитав ее принудительное включение в управление страной излишним и даже вредным.