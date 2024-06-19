Пашинян счел армянскую диаспору опасной для страны

За весь период существования Третьей республики армянская Диаспора воспринималась как некий вспомогательный институт, способствовавший организации управления Республики Армения, однако это не так. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы же говорим, что Диаспора не может быть таким институтом. Дело в том, что Республика Армения, как и любое другое государство, инструмент со своими вполне четкими механизмами. И здесь четко прописано, кто и как управляет данными механизмами», – сказал Пашинян в ходе встречи с участниками программы «иГорц».
Он также сравнил Диаспору с лишней деталью в механизме, посчитав ее принудительное включение в управление страной излишним и даже вредным.