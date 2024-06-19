Корейский чиновник выгнал министров Путина (видео)

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Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний министров правительства РФ, которые поторопились занять помещение до того, как туда вошел глава КНДР Ким Чен Ын. Кадры инцидента попали на прямую трансляцию, которую вели СМИ Северной Кореи.

Первым в зал входит министр иностранных дел Сергей Лавров. Рядом с Лавровым садятся первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев. На кадрах трансляции также видны вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Выйдите в холл», – вскоре командует российским министрам находящийся за кадром северокорейский чиновник.

«А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили…» – недоумевает в ответ чиновник из правительственной свиты.

«Сначала войдет наш руководитель», – объясняет северокорейский чиновник.