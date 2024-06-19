Европейское турне Сурена Папикяна

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Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился из Франции в Люксембург, сообщаю армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны этой страны.

«19 июня делегация, возглавляемая министром обороны РА Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла в Люксембург», – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича.