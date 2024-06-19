Официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Сербию

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Начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем состоялась встреча генерал-полковника К.Велиева с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.

На встрече с министром обороны были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Отметим, что во встречах также принимал участие посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев.