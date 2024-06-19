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Бразилия пригласила прокуроров государств БРИКС на саммит прокуроров G20

Бразилия пригласила прокуроров государств БРИКС на саммит прокуроров G20

Представитель Генеральной прокуратуры Бразилии на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС в Санкт-Петербурге пригласил их принять участие в первом саммите руководителей прокуратур стран «Большой двадцатки».

«В контексте председательства Бразилии в «Большой двадцатке» (G20) в 2024 году, Генеральная прокуратура республики проведет Первый саммит руководителей прокурорских служб членов «Большой двадцатки» (G20) – PG20, который состоится 21 и 22 октября 2024 года в городе Рио-де-Жанейро, на тему «Борьба с организованной преступностью, содействие правосудию и социально-экологической устойчивости», – сообщил заместитель генерального прокурора Бразилии Индебурго Шатобриан.

«Имею честь пригласить ваши превосходительства принять участие в этом мероприятии, которое станет крупнейшим мировым форумом для диалога органов уголовного преследования, способствующим обмену знаниями по актуальным стратегическим правовым вопросам. Я убежден в том, что передовой опыт ваших ведомств и конструктивный диалог позволят продвинуть проекты сотрудничества, приносящие взаимную пользу странам-участницам», – сказал он.

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