МИД Азербайджана отвергает заявление Армении о вооружении

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Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло заявление МИД Армении от 19 июня 2024 года, оправдывающее её усилия по вооружению. В комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде подчеркивается, что действия Армении нелегитимны и представляют угрозу.

Армения, нарушив Алма-Атинскую декларацию, совершила агрессию против Азербайджана и продолжает свои территориальные претензии. Несмотря на заявления о мирных намерениях, действия Армении служат источником напряженности и угроз, отметил он.

По поводу утверждения о том, что политика массового вооружения является суверенным правом Армении, Гаджизаде отметил, что всем должно быть известно, почему эти шаги, предпринимаемые Арменией, нелегитимны и представляют угрозу для нашей страны:

«То, что именно Армения, которая на протяжении 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права, нарушив Алма-Атинскую декларацию, на которую неоднократно ссылается сегодня, совершила агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, продолжала свои территориальные претензии против соседей и прекратила свои агрессивные действия именно в результате шагов, предпринятых Азербайджаном, создает о себе имидж мирной страны, является политической манипуляцией.

Было бы лучше, если бы армянская сторона, ссылающаяся на территориальную целостность на основании границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, объяснила, почему не соблюдала эти соглашения более 30 лет, отказывалась признать границы, отраженные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана.

Абсурдно то, что Армения, не признающая никаких границ, представляет без проведения делимитации позиции, занятые азербайджанскими военнослужащими спустя 30 лет, как территорию армянских сел и обвиняет Азербайджан в оккупации.

Известно, что такие страны, как Франция, которые якобы поддерживают мир и конкурируют в поставках в Армению летального наступательного оружия, вопреки заявлениям Армении, направленным на повышение ее обороноспособности, служат превращению Армении в новый источник напряженности и угроз. Учитывая то, что эта политика способствует очередной возможной агрессии Армении, важно воздержаться от этих шагов, пока не поздно.

Главным условием заключения реального и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является прекращение продолжающихся территориальных претензий к Азербайджану, которые закреплены в многочисленных правовых и политических документах Армении, и в первую очередь в Конституции Армении, которая открыто ссылается на Акт о независимости Армении, призывающий к «объединению Армении и Нагорного Карабаха», – отметил он.

По словам Гаджизаде, логика МИД Армении, стремящегося игнорировать эту проблему, показывает, что эта страна не заинтересована в прочном мире и лишь пытается сохранить эту ситуацию как запасной вариант для того, чтобы в будущем вновь начать агрессию против Азербайджана.

«Учитывая вышеизложенное, у этой страны нет моральных оснований сомневаться в искренности азербайджанской стороны в мирном процессе.

Мы еще раз заявляем, что коварная политика Армении по созданию новой напряженности в регионе и препятствий миру и стабильности не принесет никаких результатов.

Вместо подобных провокаций и высказываний, полных политических манипуляций против Азербайджана, армянская сторона должна не на словах, а на деле выполнять международные обязательства и способствовать мирному процессу», – сказано в его заявлении.